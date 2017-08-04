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Общество

Главврач Псковской поликлиники: Родители считают, что все вокруг должны заниматься воспитанием их детей

«Родители у нас сейчас считают, что все вокруг должны заниматься воспитанием их детей и присмотром — школа, детский сад, педагоги, медики, но отнюдь не родители», - заявила  главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 4 августа. Она призвала родителей помнить, что прежде всего ответственность за своих детей несут именно они, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Эльвиры Мелех, резонансные случаи суицидов говорят о том, что не хватает внимания детям. «Не забывайте, что прежде всего это ваши дети, вы для себя их рожали», - обратилась она к родителям и попросила уделять детям максимум внимания.

Также она рассказала, что по данным статистики, в Пскове проживают порядка 150 неблагополучных семей. Среди же детей, поступающих с травмами, 50% воспитываются в благополучных семьях. «Многодетные семьи крайне редко попадают в эти ситуации», - подчеркнула главврач детской поликлиники.

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