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Полиция: В Псковской области не было попыток суицида, связанных с участием детей в «группах смерти»

В Псковской области не было случаев попыток суицида, связанных с участием детей в «группах смерти» в социальных сетях. Об этом сообщила инспектор по особым поручениям отделения ПДН областного УМВД Ирина Борисова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 4 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, подчеркнула Ирина Борисова, в этом году не допущено несчастных случаев с детьми в оздоровительных лагерях, не было и конфликтных ситуаций между подростками.

Всего за полгода УМВД России по Псковской области зарегистрировало 68 случаев детского травматизма. За аналогичный период 2016 года зафиксирован 71 случай.

Ирина Борисова отметила, что за неисполнение родительских обязанностей предусмотрена административная ответственность с назначением штрафа от 100 до 500 рублей. В более серьезных случаях наступает уголовная ответственность, когда родители систематически жестоко обращаются с детьми – избивают, не одевают, не кормят, оказывают негативное психологическое воздействие. Чаще всего это неблагополучные семьи, которые состоят на учёте ПДН. В этом году такие случаи зафиксированы в Пскове и Куньинском районе. Всего в этом году по линии несовершеннолетних составлены 1 тыс. 927 протоколов.

По всем случаям детского травматизма проводятся проверки, и, по словам инспектора, не всегда устанавливается вина родителей. «Нужно подходить избирательно и объективно», - отметила она и добавила, что к всесторонним проверкам привлекаются другие органы профилактики, в том числе органы опеки.

Что касается детских и подростковых драк, Ирина Борисова отметила, что наиболее распространены такие конфликты в образовательных учреждениях. Большая часть случаев фиксируется в Пскове, по каждому из них проводятся разбирательства, работа с участниками конфликта, иногда и с родителями. «По школам пока не удалось искоренить полностью данные инциденты. Это всегда было, есть и будет», - добавила инспектор.

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