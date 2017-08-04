Несанкционированную свалку у деревни Опухлики ликвидировали псковские активисты ОНФ

15:37, 04 августа 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» организовали субботник по уборке несанкционированной свалки мусора у деревни Опухлики в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Информация о свалке бытового мусора площадью 10 кв. м в лесополосе неподалеку от озера Тройчатка поступила от неравнодушных граждан. Общественники организовали акцию по ее уборке. В мероприятии приняли участие шесть активистов ОНФ. Транспорт для вывоза мусора и инвентарь предоставил один из участников акции Народного фронта. Администрация города Великие Луки помогла с размещением пакетов с мусором на официальном полигоне ТКО.

«Получив сигнал о выявленной мусорной свалке, мы решили не писать обращения чиновникам, а выехать и убрать ее своими силами. За два часа работы мы собрали весь мусорный навал в мешки. Также очистили от мусора прибрежную территорию озера, где отдыхающие нерадивые граждане оставляют после пикников бумажную и полиэтиленовую упаковку, пластиковые бутылки, жестяные банки. Примечательно, что в ходе акции к нам присоединились и отдыхавшие в тот момент у озера родители с детьми», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Участники акции ОНФ собрали около 30 160-литровых мешков мусора. «Локальная свалка мусора в лесополосе появилась, по всей вероятности, благодаря отдыхающим. Кто-то выбросил свой мусор в лесу рядом с дорогой на выезде с прибрежной полосы. Подобному примеру последовали и другие. Так небольшая куча стала расти. Сейчас на этом месте чисто, и мы будем надеяться, что отдыхающие граждане не станут там мусорить. Всем хочется отдыхать в красивых и ухоженных уголках природы, поэтому каждый из нас должен думать об экологии и беречь окружающую среду», – подытожил Козловский.

С начала реализации проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок жители Псковской области нанесли 136 объектов, из которых 54 уже ликвидированы. Часть свалок убрана в ходе субботников, инициируемых активистами Народного фронта.