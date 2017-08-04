Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове

12:13, 04 августа 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области задержали организованную преступную группу, осуществлявшую поставку и сбыт наркотических средств на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Членами ОПГ оказались 4 уроженца Псковской области в возрасте от 23 до 28 лет, ранее неоднократно привлекаемые к административной ответственности. Двух преступников привлекли к уголовной ответственности.

По версии следствия, лидер группы организовал устойчивый канал поставки наркотиков растительного и синтетического происхождения на территорию Псковской области из Санкт-Петербурга. Часть наркотических средств он сбывал лично, а часть продавалась через посредников. Наркодилеры ориентировались, прежде всего, на молодежь.

Наблюдение за деятельностью ОПГ продолжалось около месяца. После того как наркополицейские получили полную информацию о преступной деятельности группы, установили каналы поставки и схему сбыта, было принято решение о проведении комплексной операции задержания участников. Одновременно были проведены задержания всех участников ОПГ, а также обыски по месту их проживания.

В момент задержания у лидера ОПГ была обнаружена и изъята крупная партия наркотических средств, а именно, 99 граммов гашиша и 89 таблеток экстази. При проведении обыска по месту его жительства, обнаружен гашиш в количестве 9 плиток общей массой около 1 килограмма.

Также в ходе обыска стражи порядка изъяли электронные весы, более 100 пакетиков с застежками, используемые для фасовки и продажи наркотических средств, разделочную доску и нож, предназначенные для сортировки и разделения наркотиков.

В отношении всех членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.