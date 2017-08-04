«Балаганчик сказок» выступит в Детском парке Пскова

14:29, 04 августа 2017, ПАИ

8 августа в 17:00 Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина приглашает псковичей посетить уличный кукольный театр в Детском парке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вход будет свободным.

Для псковичей будут показаны три спектакля. Русская сказка «Дорожный камень» познакомит зрителей с двумя богатырями, выбирающими свой жизненный путь. Вторая - народная японская сказка «Журавлиные перья». Эта история о том, как сложно научиться любить другого человека, и что нужно сделать для того, чтобы удержать эту любовь. Третья - сказка-притча, повествующая о верном слуге и лицемерных сыновьях одного индийского правителя. В конце сказки ложь, будет наказана, а честность и готовность пожертвовать собой - вознаграждены.

«Наша цель - через сказки знакомить детей с сокровищами древней мудрости, делая тем самым мир добрее и справедливее. Яркие куклы, оживающие на нашей сцене, и захватывающие сюжеты добрых сказок не оставляют маленьких зрителей равнодушными. Спектакли сопровождает живая музыка», - отметили организаторы кукольного театра.

Добавим, «Балаганчик сказок» - проект Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Московском Даниловом монастыре. В репертуаре - сказки народов мира о победе добра над злом, о подвигах и благородстве. Спектакли рассчитаны на детей 4-10 лет. Уличное представление из трех сказок длится приблизительно 1 час 15 минут. Каждая сказка - самостоятельное произведение. Их показывают подряд, с небольшим перерывом на общение актеров с публикой. Актеры и музыканты - это молодые люди и девушки в возрасте 13-17 лет.

Отметим, Псков будет пятым городом, который с гастролями посетит труппа театра «Балаганчик сказок». Спектакли также пройдут в Изборске и Печорах, в Москве, Смоленске, Торопце, Старой Руссе, Великом Новгороде, Валдае, Вышнем Волочке, Торжке и Твери.