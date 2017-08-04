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Общество

Театральный спецкурс «Маска.Теория и практика» предлагают освоить юным псковичам

С 14 по 26 августа в школе-мастерской «Гвозди» будет проходить театральный спецкурс «Маска. Теория и практика». Каждый участник курса сможет поступить в «Гвозди», не проходя творческих конкурсов и вступительных испытаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе курса: изготовление маски своими руками под руководством театрального художника, лекции по истории маски, актерские тренинги с маской, открытый показ на сцене Псковского театра драмы.

Детская театральная школа-мастерская «Гвозди» работает на базе Театрально-концертной дирекции с 2015 года. В школе в разных группах занимаются ребята от 8 до 22 лет. Они проходят тренинги по актерскому мастерству, пластике, сценической речи, занимаются пением, в том числе жестовым, играют в выпускных постановках и сами создают спектакли. Премьеры проходят на большой и малой сценах Псковского театра дамы. С молодыми актерами занимаются профессиональные педагоги и режиссеры, а также искусствовед и психолог.

Подробности и запись на курс по телефонам: 8 (8112) 29-18-24 или 8 (911) 395-77-63. Больше информации о школе-мастерской «Гвозди» можно найти в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

 

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