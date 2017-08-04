До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа

18:24, 04 августа 2017, ПАИ

5 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +11 до +16 градусов, днем – от +20 до +25.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.