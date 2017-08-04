Ремонтные работы начались в Пыталовской районной больнице

14:04, 04 августа 2017, ПАИ

Ремонт прохудившейся крыши в Пыталовской районной больнице начнется в самое ближайшее время. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе администрации региона.

Конкурс на проведение работ выиграла псковская организация ООО «Новострой». Строители уже завезли на территорию больницы песок, керамзит, рубероид и другие необходимые строительные материалы. «Как только позволит погода, подрядчик приступит к ремонтным работам», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Островской межрайонной больницы Салим Гаджиев.

Он отметил, что в больнице проведены все необходимые организационные и технические мероприятия, к ремонту все готово. На выполнение кровельных работ по контракту отводится месяц. По мнению специалистов, на лечебный процесс они никак не повлияют. «Пыталовская больница будет работать в прежнем режиме. В случае экстренной необходимости, больных будем отправлять в Остров», — сказал Салим Гаджиев.

Напомним, принять экстренные меры по ремонту текущей крыши в Пыталовской районной больнице поручил губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе недавнего визита в лечебное учреждение. Из-за многочисленных прорех помещения больницы и районной поликлиники регулярно подтапливаются.