Восемь упаковок кофе попыталась похитить великолучанка из магазина

13:10, 04 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал девушку, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Зверева, поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 19-летнюю девушку, которая пыталась похитить восемь упаковок кофе.

Подозреваемая доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.