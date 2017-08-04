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Общество

Восемь упаковок кофе попыталась похитить великолучанка из магазина

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал девушку, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Зверева, поступил сигнал «Тревога».  Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 19-летнюю девушку, которая пыталась похитить восемь упаковок кофе.

Подозреваемая доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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