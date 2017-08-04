Опочане победили во всероссийском конкурсе «Семья года — 2017»

13:27, 04 августа 2017, ПАИ

Семья Зоновых, проживающая в Опочецком районе, одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года — 2017». Члены жюри назвали их лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Валерий и Татьяна Зоновы вместе уже 26 лет. У них три дочери и два внука. На протяжении многих лет семья изучает, поддерживает и пропагандирует традиции национальной славянской культуры, занимается поддержанием обычаев и сохранением истории своего рода. Зоновы — постоянные участники и организаторы традиционных праздников народного календаря в Опочецком районе: Нового года, Коляды, Масленицы, Купалы, Таусеня. «В эти дни мы одеваемся в народные костюмы, сделанные своими руками. Как интересно во время работы над ними узнавать, что обозначает каждый элемент одежды. По орнаментной вышивке можно читать, кто есть человек и к чему он стремится. В давние времена костюм являлся паспортом, визитной карточкой человека», — рассказали победители Всероссийского конкурса.

Также члены семьи Зоновых любят петь, увлекаются рукоделием и ремеслами. Глава семейства в свободное от работы время занимается резьбой по дереву, сохраняет образы и символы родной культуры. Дочери, как и их мама, — отличные хозяйки. Старшая дочь Яна работает с детьми и молодежью, средняя Лада — школьница, занимается в театральной студии, читает стихи, шьет, вышивает, вяжет, плетет из бисера. Младшая Велеса старается ни в чем от старших не отставать.

Всем своим детям и внукам Валерий и Татьяна Зоновы собственным примером прививают любовь к труду, природе и родине.

«Время, в котором мы все живем, очень яркое, бурлит открытиями и событиями. Семья Зоновых уже давно избрала свой путь — путь изучения и сохранения родной национальной культуры. Они чтут традиции, живут в гармонии с природой и по совести, что является основой для их семьи. Семью Зоновых с гордостью можно назвать семьей, которая чтит и помнит семейные традиции, и желает возобновить утраченное — наши корни», — отметил заместитель председателя регионального оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года», начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.

Награду победители Всероссийского конкурса «Семья года» получат в Москве в ноябре этого года. Также история семьи Зоновых будет сохранена на страницах почетной книги «Семья года. Россия 2017».

Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» проводится по пяти номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». Его организаторами являются Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов РФ. В этом году всероссийский конкурс собрал 322 семьи из более чем 80 регионов страны. Почетное звание «Семья года» получили 85 лауреатов и победителей.

В прошлом году победителем Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» стала еще одна псковская семья — семья Саловых из Псковского района.