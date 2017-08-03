Путин пообещал подумать об участии в президентских выборах

13:33, 04 августа 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил, что подумает о своем участии в следующих выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятии и Иркутской области перед президентом по видеосвязи выступил один из пострадавших жителей. «У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост», — обратился он к главе государства.

«Хорошо, я подумаю, спасибо», — ответил Владимир Путин.

Ранее в партии «Единая Россия» заявили, что поддержат Путина на президентских выборах. Сам глава государства не раз говорил о том, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. При этом он подчеркивал, что сделает все, чтобы «избирательная кампания прошла в строгом соответствии с Конституцией».

Напомним, что выборы президента России состоятся в 2018 году. О планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия «Яблоко» решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского. В «Справедливой России» пообещали назвать претендента на партийном съезде осенью.