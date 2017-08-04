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Экономика

Декоративные и горшечные растения запрещены к ввозу на границе в Псковской области

В период с 2 по 4 августа нескольким гражданам, следующим из Латвии и Литвы, запретили ввозить в Псковскую область ручную кладь по причине отсутствия фитосанитарных сертификатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Так, 2 августа в автомобильном пункте пропуска Лудонка не дали ввезти 6 саженцев декоративных растений. 3 и 4 августа в автомобильном пункте пропуска Убылинка не пропустили 2 горшечных растения и 4 декоративных саженца.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ ручная кладь возвращена на сопредельную территорию. Виновные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

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