В воскресенье в Псков приедут участники автопробега на отреставрированных «РАФах»

14:03, 04 августа 2017, ПАИ

В воскресенье, 6 августа, в 12:00 в Пскове приедут участники автопробега от Калининграда до Владистока на микроавтобусах RAF 2203, производившихся в Латвийской ССР. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, его участники планируют сделать остановку возле гостиницы «Рижская».

Автопробег приурочен к 45-летию Латвийского клуба старинных автомобилей и 40-летию тестового пробега RAF 2203 через весь СССР - от Лиепаи до Владивостока. В той рекламной экспедиции 1977 года «От океана к океану» принимала участие съемочная группа Рижской киностудии, два журналиста и врач, на 3-х микроавтобусах они проехали до Тихого океана.

В нынешнем автопробеге задействованы отреставрированный микроавтобусы 1980-1989 годов выпуска.

3 латвийских и 1 российский экипаж отправились в путь из Риги 28 мая. Путь до Владивостока составил примерно 13 тысяч километров. Теперь экипажи возвращаются обратно.