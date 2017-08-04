Выставка «Русские крепости: от Рюрика до Петра Великого» открылась в Пскове

15:45, 04 августа 2017, ПАИ

3 августа в Приказной палате Псковского кремля состоялось открытие выставки Сергея и Светланы Кобзевых «Русские крепости: от Рюрика до Петра Великого». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор музея Юрий Киселев. Он отметил, что Псков – это третий город-крепость, где открывается выставка. Сергей Кобзев поблагодарил гостей и рассказал, что этот выставочный проект- это результат многолетней работы его семьи.

Для создания выставки были использованы исторические материалы, старинные гравюры и планы крепостей, изучены их месторасположения в существующем ландшафте. «На основе собранного материала возникли изображения средневековых русских крепостей, в которых кипит жизнь: рабочие занимаются ремонтом крепостных стен и крыш, прихожане идут на службу в храм, нищие просят милостыню, рыбаки забрасывают сети, военные несут службу – люди занимаются своими обычными делами. Шум и гомон, смех и топот копыт - всем этим наполнены древние стены. На всех картинах на небе присутствуют образы светлых покровителей крепостей, и аллегорические изображения речных и морских существ в воде», - рассказали в музее.

«Крепости – свидетели подвигов сотен тысяч безвестных героев, участников битв за независимость русского народа, сыгравшие огромную роль в историческом прошлом России. Имея такие крепости, народ чувствовал себя непобедимым, ведь могучие стены в трудные времена дарили кров, а тайные ходы, ведущие к воде, спасали от жажды. При кажущемся сходстве, каждая из них неповторима и имеет свои особенности… Нет среди этих оборонительных сооружений двух одинаковых – мощные крепостные стены и башни неоднократно перестраивались, переходя их рук в руки, совершенствовались с появлением новых видов оружия. За их посадами возникли целые города, а инженерное мастерство даже в наши дни поражает воображение своей масштабностью и значимостью», - сказал автор.

Выставка является составной частью образовательного проекта «Россия - наш дом, наша крепость». Идея проекта – представление глубинной, часто сложной, исторической информации в игровой сказочной форме. «Задача выставки – показать становление государственности и роль личности в истории. Очень важно, чтобы дети понимали, что история начинается здесь, и Россия начинается здесь!» – добавил Сергей Кобзев.

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Светлана Кобзева рассказала о каждой из представленных на вставке картин и отметила, что главной своей задачей авторы видят формирование устойчивого интереса, в первую очередь у детей, к изучению родной истории.

Кроме графических работ на выставке представлены несколько скульптур: княгиня Ольга, Иван Грозный и Александр Невский.

Выставку можно посетить в Приказной палате Псковского кремля (Кремль, 4) до 1 сентября .