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Общество

Создание правовых условий содержания в псковских СИЗО обсудили сотрудники правоохранительных органов

В УФСИН России по Псковской области состоялось межведомственное совещание по вопросам содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах региона. В работе совещания приняли участие представители прокуратуры, следственных органов Псковской области, руководство и сотрудники УФСИН, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На совещании стороны обсудили вопросы взаимодействия и создание условий содержания в следственных изоляторах Псковской области, обеспечивающих соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также правовые аспекты использования мер пресечения, исключающих содержание под стражей.

С основным докладом выступил помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Андрей Томилин, который довел до собравшихся информацию по соблюдению прав лиц, содержащихся под стражей в двух областных СИЗО с точки зрения требований постановления ЕСПЧ «Ананьев и другие против России».

Кроме того, в рамках рабочей дискуссии стороны рассмотрели вопросы, касающиеся организации работы с осужденными, отбывающими наказание без изоляции от общества.

По итогам совещания были озвучены проблемные аспекты, на которые необходимо обратить внимание, и приняты решения по выработки рекомендаций и алгоритмов для их устранения.

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