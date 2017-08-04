Соглашение о взаимодействии подписали псковский облизбирком и региональное управление соцзащиты

14:42, 04 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 4 августа, председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков и начальник Главного государственного управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по обеспечению избирательных прав граждан области с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, соглашение направлено на разработку необходимых мер и создание условий для обеспечения гарантий реализации гражданами, являющимися инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, конституционного права на участие в выборах и референдумах на территории Псковской области.

Подписание прошло в рамках семинара с председателями и системными администраторами территориальных избирательных комиссий по вопросам проведения выборов в единый день голосования 10 сентября.

«Данная инициатива избирательной комиссии очень важна для категории избирателей, которые ограничены в своих физических возможностях. Для нас необходимо, что бы каждый из них в полной мере мог воспользоваться своим конституционным правом на участие в выборах. Мы должны совместно с избирательными комиссиями создать для этого все условия», - сказал перед подписанием документа Армен Мнацаканян.

В свою очередь, Николай Цветков отметил, что это соглашение открывает новые возможности и позволит избирательным комиссиям более качественно организовать информирование о выборах избирателей с ограниченными физическими возможностями, процесс их голосования, как на избирательных участках, так и по месту жительства.

Сотрудничество сторон, в рамках данного соглашения, включает предоставление Управлением соцзащиты данных о гражданах с ограниченными физическими возможностями, проживающих на территории области, проведение совместных консультаций, совещаний, конференций, а также обобщение практики взаимодействия, совместную подготовку предложений в адрес муниципалитетов для принятия мер по обеспечению условий, создающих удобство доступа на избирательный участок гражданам с ограниченными физическими возможностями, оказание Избирательной комиссией помощи в оформлении специализированных стендов в помещениях территориальных подразделений Управления соцзащиты и другие положения.

Напомним, что ранее члены рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Псковской области с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов обсудили проект Соглашения. В диалоге приняли участие председатель правления Псковского регионального отделения ООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Николай Дубик, заместитель председателя региональной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» Николай Петров, заместитель начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Татьяна Николаева.

Члены совета поддержали инициативу более конструктивного взаимодействия Избирательной комиссии Псковской области с Главным региональным управлением соцзащиты населения по обеспечению избирательных прав граждан Псковской области с ограниченными физическими возможностями, в целом одобрили проект Соглашения и признали целесообразным и полезным его заключение.