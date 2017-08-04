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Автобус «Санкт-Петербург – Смоленск» попал в ДТП в Псковской области

Сегодня, около 13:00 в Стругокрасненском районе в деревне Ротный Двор на трассе Р-34 (Санкт-Петербург – Псков – Невель) в аварию попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Петербург – Смоленск. Как стало известно Псковскому агентству информации, автобус въехал в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Пежо».

В автобусе находились 47 пассажиров, в том числе 5 детей,  и 2 водителя. Никто из них не пострадал. Транспортное средство получило незначительные повреждения. Пассажиры с места ДТП убывали попутным транспортом.

Ранения в аварии получил водитель «Пежо», ему медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

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