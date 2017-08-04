0
18:24
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
17:53
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
17:05
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
16:06
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе
15:07
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие три часа
15:01
Театральный спецкурс «Маска.Теория и практика» предлагают освоить юным псковичам
14:03
В воскресенье в Псков приедут участники автопробега на отреставрированных «РАФах»
Еще новости
Общество

Завершён Международный эколитературный конкурс социальных эссе «Я и мой город»

Международный эколитературный конкурс социальных эссе «Я и мой город» завершен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

Проект российско-белорусского эколитературного конкурса социальных эссе проводился в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Витебской и Псковской областными универсальными библиотеками приграничных территорий Российской Федерации и Белоруссии в период с июля 2016 по июль текущего. В проекте приняли участие жители Псковской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской областей,  Санкт-Петербурга, Удмуртской и Чувашской Республик, Белоруссии и Украины. Всего на странице сайта размещено 49 эссе.

Основным смыслом социальных эссе должна была стать не просто констатация фактов наличия экологической проблемы или «красивости» места, в котором живет автор, а что именно он сделал для того, чтобы город (поселок), стал лучше: красивее, чище, комфортнее, интереснее с точки зрения проведения досуга.

Согласно результатам интернет-голосования и после обсуждения итогов конкурса с партнером проекта ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина» Белоруссии были определены обладатели специальных дипломов в ряде номинаций и победители конкурса.

Полный список победителей и обладателей дипломов  - на сайте библиотеки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
04 августа 2017
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
04 августа 2017
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
04 августа 2017
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе
04 августа 2017
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие три часа
04 августа 2017
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие три часа
Театральный спецкурс «Маска.Теория и практика» предлагают освоить юным псковичам
04 августа 2017
Театральный спецкурс «Маска.Теория и практика» предлагают освоить юным псковичам
В воскресенье в Псков приедут участники автопробега на отреставрированных «РАФах»
04 августа 2017
В воскресенье в Псков приедут участники автопробега на отреставрированных «РАФах»
Опочане победили во всероссийском конкурсе «Семья года — 2017»
04 августа 2017
Опочане победили во всероссийском конкурсе «Семья года — 2017»

Идет загрузка...