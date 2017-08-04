Завершён Международный эколитературный конкурс социальных эссе «Я и мой город»

20:18, 04 августа 2017, ПАИ

Международный эколитературный конкурс социальных эссе «Я и мой город» завершен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

Проект российско-белорусского эколитературного конкурса социальных эссе проводился в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Витебской и Псковской областными универсальными библиотеками приграничных территорий Российской Федерации и Белоруссии в период с июля 2016 по июль текущего. В проекте приняли участие жители Псковской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской областей, Санкт-Петербурга, Удмуртской и Чувашской Республик, Белоруссии и Украины. Всего на странице сайта размещено 49 эссе.

Основным смыслом социальных эссе должна была стать не просто констатация фактов наличия экологической проблемы или «красивости» места, в котором живет автор, а что именно он сделал для того, чтобы город (поселок), стал лучше: красивее, чище, комфортнее, интереснее с точки зрения проведения досуга.

Согласно результатам интернет-голосования и после обсуждения итогов конкурса с партнером проекта ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина» Белоруссии были определены обладатели специальных дипломов в ряде номинаций и победители конкурса.

Полный список победителей и обладателей дипломов - на сайте библиотеки.