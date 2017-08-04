Федор Постнов: Общественная организация инвалидов готова помогать в реализации программы доступной среды

16:23, 04 августа 2017, ПАИ

Председатель псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов сегодня, 4 августа, на заседании совета по делам инвалидов при администрации региона заявил, что общественники готовы помогать своей экспертизой властям в реализации программы развития доступной среды.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ходе заседания начальник областного госкомитет по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов напомнил, что программа по формированию доступной среды, предусматривающая софинансирование мероприятий из федерального бюджета, рассчитана на 5 лет и направлена, прежде всего, на улучшение инфраструктуры во дворах многоквартирных домов и парков. Ключевым условием получения софинансирования является вовлечение в реализацию программы граждан: все работы должны проходить стадию общественного обсуждения.

По словам Андрея Агапова, в муниципалитетах уже прошли общественные обсуждения, в некоторых районах начались работы.

В свою очередь заместитель начальника регионального управления социальной защиты населения Татьяна Николаева отметила, что Псковская область уже направила заявку на финансирование работ по программе на 2018 год в объёме 10 млн 145 тысяч рублей.

Фёдор Постнов заметил, что в вопросе формирования доступной среды для маломобильных групп населения важен комплексный подход и раскритиковал многие существующий автобусные остановки, пешеходные дорожки и переходы в Пскове, а также некоторые соцучреждения, которые, по его словам, недоступны для инвалидов. В ответ Андрей Агапов заметил, что обсуждаемая федеральная программа нацелена на улучшение инфраструктуры дворов и парков. Между тем он добавил, что совет по делам инвалидов при администрации области «и создан, чтобы наладить связи и найти пути решения для обеспечения доступной среды и в соцучреждениях».