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Общество

130 тысяч раз посетили псковичи сервис «Банк данных исполнительных производств»

За семь месяцев текущего года жители региона почти 130 тысяч раз посетили «Банк данных исполнительных производств» с официального сайта УФССП России по Псковской области и скачали около 3000 квитанций на оплату долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Самой высокой посещаемость «Банка данных исполнительных производств» была зафиксирована автоматической системой подсчета в марте и мае: 20 тыс. 791 и 21 тыс. 355 посещений соответственно. «Как правило, наибольшее количество посещений приходится как раз на весенние месяцы. Как раз в этот период граждане начинают планировать свои отпуска. Естественное желание любого гражданина перед отпуском – проверить и узнать, нет ли у себя и своих родственников какой-либо задолженности, - рассказали в управлении. - И это правильное решение. Ведь, узнав заранее о своем долге и оплатив его, псковичи избавляют себя от неприятностей связанных, к примеру, с отменой вынесенных ограничений на выезд за пределы Российской Федерации». 

Напомним, «Банк данных исполнительных производств» – это интернет-сервис, действующий с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Также информацию о ходе исполнительного производства можно получить, обратившись на Единый портал государственных услуг по адресу: http://epgu.gosuslugi.ru.

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