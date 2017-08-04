У главы Пскова за 3 дня трижды взломали аккаунты в Instagram

16:03, 04 августа 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский за последние 3 дня трижды подвергался атакам хакеров, которые взламывали его instagram-аккаунт, меняли никнейм на бессмысленный набор букв и цифр, после чего начинали распространять спам, который на данный момент удалён.

Отметим, после каждого взлома градоначальник заводил новый аккаунт, но и его вскоре взламывали. Теперь все три аккаунта, заведённые Цецерским, имеют названия «abacawaiacead1401», «gadahadaabaecca6447» и «babbaddaceadahab4849», доступ к ним чиновник пока не восстановил.