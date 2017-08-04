Псковичка дважды украла спиртное из магазина на Гагарина
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая в течение дня дважды совершила хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Гагарина совершена кража. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что 34-летняя псковичка в течение дня дважды украла спиртные напитки.
Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции.