В петербургской парадной нашли уроженку Псковской области под действием феназепама с признаками изнасилования

16:16, 04 августа 2017, ПАИ

В четверг, 3 августа, в Санкт-Петербурге в парадной дома на Суздальском проспекте была обнаружена уроженка Псковской области 1985 года рождения в невменяемом состоянии, которая была госпитализирована.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», врачи диагностировали у неё острое отравление феназепамом [лекарственным средством, обладающим транквилизирующим, противосудорожным и снотворным действием — ПАИ] и гематому правой ягодицы. У медиков возникло подозрение, что женщина была изнасилована. Они обратились в полицию, которая начала проверку.