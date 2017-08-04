В Псковской области 13% инвалидов готовы приступить к работе

16:40, 04 августа 2017, ПАИ

В Псковской области 13% инвалидов готовы приступить к работе. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Леонид Кириллов на заседании Совета по делам инвалидов при администрации региона 4 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в регионе есть 5 тыс. 676 вакансий, для инвалидов выделены 175 вакансий. «Но каждый день они меняются. Мы работаем над этими рабочими местами и хотим, чтобы муниципальные образования включились в эту работу», - отметил Леонид Кириллов. Он добавил, что среди 555 незанятых инвалидов был проведен опрос, 51 из них заявил о желании пройти обучение, 3 - открыть собственное дело.

Также Леонид Кириллов рассказал, что вопрос трудоустройства инвалидов обсуждается еще с 2012 года, и только в 2014 году «удалось продвинутся», ряд предприятий получили поддержку. «Что касается службы занятости, мы, в общем, по этой проблеме работаем давно, инвалиды давно были приоритетом. В 2016 году мы начали работать сначала в бумажном варианте, а теперь каждый центр занятости имеет информацию о рекомендованных людях, которые прошли курсы, профориентацию», - подчеркнул спикер. Он уточнил, что поставлена задача - дойти до каждого инвалида, подыскать работу и сопроводить на рабочее место. «Проблема сложная и очень сложно решается», - заметил Леонид Кириллов и напомнил, что губернатор Андрей Турчак подписал соглашение с Рострудом о трудоустройстве 30 процентов инвалидов Псковской области.

Для решения этой проблемы комитет провел в районах 25 совещаний с участием более 700 работодателей. До каждого отделения занятости доведены приказы о трудоустройстве 30% инвалидов трудоспособного возраста. «У нас есть возможность профессионального обучения инвалидов, вот в такой форме мы планируем работать», - сообщил зампредседателя комитета. Он отметил, что показатель трудоустройства инвалидов станет одним из критериев оценки работы муниципального образования. В качестве примера он привёл администрацию Гдовского района, которая приняла на работу инвалида-колясочника, он руководит ЖКХ муниципалитета.

«Более того, работодатель обязан создать рабочее место для инвалидов, мы сейчас пытаемся эту норму принять. Работу над этим законом мы планируем довести до конца», - заключил Леонид Кириллов.