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Культура

В Новосокольниках и Дно открылись кинозалы

Новые кинозалы торжественно открыты на базе Дома культуры Новосокольнического района и Дновского районного культурного центра 3 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С этими событиями жителей Новосокольнического и Дновского районов поздравили первый заместитель губернатора области Вера Емельянова и председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева. Они отметили, что, начиная с Года кино, который широко отмечался в России в 2016 году, сложилась добрая традиция поддержки и развития кинозалов в городах Псковской области. Знаменательные события по случаю открытия на базе муниципальных учреждений культуры кинозалов, оснащенных самым современным оборудованием, уже состоялись в Порхове, Себеже, Опочке. До конца года кинозалы откроются в Острове, Пушкинских Горах и Невеле.

Возрождение киносети области стало возможным благодаря финансовому содействию Министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Таким образом, жители муниципальных образований будут иметь возможность увидеть лучшие российские и зарубежные кинокартины.

Отметим, что в настоящее время Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии объявил новый конкурс на выделение средств субсидии организациям, осуществляющим кинопоказ в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек.

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