Вернуться на главную страницу Фото 1 из 61 Этап Чемпионата России по пляжному волейболу стартовал в Пскове

Сегодня, 4 августа, в Пскове открылся этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования такого уровня город принимает впервые. Игры проходят на городском пляже на берегу реки Великой у Мирожского монастыря, где специально для этого оборудовали четыре площадки. В состязании участвуют 15 команд, Псков представляют две женские и две мужские пары. В пятницу, в первый день, волейболисты разыгрывают право участия в основной сетке турнира, которая стартует в субботу. 5 августа игры будут проходить с 9:00 до 18:00, 6 августа – с 10:00 до 18:00.