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За незаконное хранение обреза великолучанин отправится в тюрьму

Великолукский городской суд приговорил местного жителя к 1 году 6 месяцем лишения свободы за незаконное хранение оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мае в ходе проведения обыска в квартире подозреваемого в краже 47-летнего великолучанина сотрудники уголовного розыска нашли обрез охотничьего ружья, относящийся к категории огнестрельного оружия. Обрез хранился в квартире без соответствующего разрешения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

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