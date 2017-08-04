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Общество

Бесплатно пополнить домашние библиотеки предлагает псковичам Псковская областная библиотека

Псковская областная универсальная научная библиотека продолжает акцию «Списанные книги», цель которой – «подарить вторую жизнь изданиям, подлежащим списанию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, Псковская областная библиотека предлагает: Нотное издание «Романсы на слова А. К. Толстого» для высокого голоса в сопровождении фортепиано. В сборник вошли произведения на музыку М. Мусоргского, С. Рахманинова, П. Чайковского, Н. Римского – Корсакова и других русских композиторов. Учебник «Водоснабжение», Москва, 1958 год. В издании освещены основные сведения о системах водоснабжения, освещены вопросы проектирования и расчета водопроводной сети, описываются арматура и сооружения сети.

 «7 лекций по истории социологии» А. Б. Гофмана - учебное пособие для вузов. В пособии представлены избранные страницы, некоторые этапы истории социологической мысли: интеллектуальные истоки новой науки, социология Огюста Конта, социология Карла Маркса, социал-дарвинистская школа, расово-антропологическая школы и другие школы, направления науки. Е. И. Кукушкина «Русская социология начала XIX века -  XX века», Издательство Московского университета, 1993 год.

А также многие другие издания, в том числе на иностранных языках. Акция продлится до конца 2017 года.

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