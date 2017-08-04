Единственным претендентом на полуторомиллиардный контракт по ремонту участка трассы Р-23 стала петербургская компания

17:26, 04 августа 2017, ПАИ

Зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания «Технострой» стала единственным претендентом на получение контракта на ремонт участка федеральной трассы Р-23 Петербург - Псков - Невель возле подъезда к Пскову (с 245 по 280 км) на сумму 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Агентство стратегических новостей».

Аукцион был объявлен в июле 2017 года. Заказчиком работ выступает «Севзапуправтодор» (ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова»).

Согласно техзаданию, работы должны быть завершены до 7 декабря 2018 года. На указанном участке федеральной трассы должны быть устранены выбоины, просадки, трещины, заменены водопропускные трубы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, должно быть заменено дорожное покрытие на мосту через реку Мараморочка (при этом мост через реку Кебь должен быть отремонтирован в 2017 году по отдельному контракту).

Проект ремонтных работы был выполнен ООО «МостПроект».