На автобусе Псков-Печоры смогут добраться гости на фестиваль «Железный град» в Изборске

20:39, 04 августа 2017, ПАИ

С 5 по 6 августа будут организованы автобусные рейсы на фестиваль исторической реконструкции «Железный град», который пройдет в Изборске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В частности, из Пскова автобусы отправляются по маршрутам 207 (7:40), 207 (9:00), 126 (8:00), 207 (9:35), 207 (11:30), 126 (12:30), 207 (13:35), 207 (15:00), 207 (15:50), 126 (17:10), 207 (17:30), 207 (19:00), 207 (20:10).

Из старого Изборска в Псков можно будет вернуться на следующих автобусах: 207 (7:05), 207 (9:30), 126 (10:15), 207 (12:00), 207 (13:15), 207 (14:35), 126 (15:01), 207 (16:00), 207 (17:00), 207 (17:50), 126 (18:25), 207 (19:20), 207 (22:00).

Остановки по городу для маршрутов № 126 «Псков-Печоры» рейсами на 8:00, 12:30, 17:10 от автовокзала: автовокзал, Летний сад, площадь Ленина («Октябрь»), улица Петровская, «Маяк», Телецентр, Рижский проспект («Лента»).

№ 207 «Псков-Печоры» рейсами на 7:40, 9:00, 11:30, 15:00, 15:50, 17:30, 19:00, 20:10, отправлением от автовокзала, остановится у автовокзала, Торгового центра, на площади Победы, у Дома офицеров, на улице Народной, у 10 школы, на улице Западной («Культтовары»), Телецентр и на Рижском проспекте («Лента»).

Кроме того, автобуса № 207 «Псков-Печоры» рейсами на 9:35, 13:35 от автовокзала остановится в следующих местах: Летний сад, площадь Ленина («Октябрь»), «Маяк», улица Западная («Культтовары»), Телецентр, Рижский проспект («Лента»).

Напомним, что с 5 по 6 августа в Изборске (Псковская область) пройдет фестиваль исторической реконструкции «Железный град». В мероприятии примут участие около 200 реконтрукторов из Пскова, Санкт-Петербурга, Белгорода, Выборга, Москвы, Тулы, несколько человек приедут из Латвии. 5 августа в 17:00 пройдут конные сражения, после чего начнутся финалы пешего турнира. Также военно-исторический клуб «Сварга» покажет эпизод сражения с использованием пушек. Завершится программа выступлением фолк-рок групп. 6 августа состоится традиционный конный рыцарский турнир.