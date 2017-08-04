Комиссариат Пскова и Псковского района приглашает на службу по контракту

21:36, 04 августа 2017, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комиссариата.

В частности, набор идет в следующие военные части: 29760 (Луга, Псков), 41493, 76ДШД (Псков), 30734, 44440, 64055 (Остров, Псковской области), 34670, 91726 (Валуйки, Белгородская область), 12721 (Клинцы, Брянская область), 91711 (Богучар, Воронежская область), а также в воинские части Балтийского флота – 06017 (Балтийск, Калининградская область), 90151 (Гусев, Калининградская область), 06414 (Калининград), 54096 (Мулино, Нижегородская область), 31135 (Алабино, Московская область).

Основные требования: мужчины, годные по состоянию здоровья на военную службу по контракту от 18 до 40 лет, отслужившие по срочному призыву, имеющую хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку МВД.

За всеми справками граждан просят обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38, кабинет 19. Телефон: 72-72-51.