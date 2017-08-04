Дедовичский суд поддержал решение избиркома об отказе в регистрации Айдара Нуриева кандидатом в главы района

17:51, 04 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 4 августа, в Дедовичах состоялось судебное заседание по заявлению Айдара Нуриева, который обжаловал решение территориальной избирательной комиссии об отказе ему в регистрации кандидатом на должность главы Дедовического района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, Айдар Нуриев шёл на выборы главы Дедовического района в качестве самовыдвиженца. При проверке подписных листов с подписями избирателей, собранных в поддержку его выдвижения, ТИК района установил, что все представленные подписи избирателей являются недостоверными. На этом основании Айдару Нуриеву в регистрации было отказано.

Дедовический районный суд поддержал решение территориальной избирательной комиссии и признал его обоснованным, отказав Айдару Нуриеву в удовлетворении его требований.

Напомним, что выборы главы Дедовичского района состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Для участия в них зарегистрированы 4 кандидата: пенсионер МВД РФ Геннадий Афанасьев («Единая Россия»), ведущий инженер Филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС Иван Пинчук («Яблоко»), генеральный директор ООО «Агентство территориального развития Псковской области» Алексей Русаков (КПРФ), пенсионер Министерства Обороны РФ Константин Синеглазов (ЛДПР).