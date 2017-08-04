0
17:53
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
17:05
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
16:06
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе
15:07
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие три часа
15:01
Театральный спецкурс «Маска.Теория и практика» предлагают освоить юным псковичам
14:03
В воскресенье в Псков приедут участники автопробега на отреставрированных «РАФах»
13:27
Опочане победили во всероссийском конкурсе «Семья года — 2017»
Еще новости
Общество

Латвия отменяет процедуру оформления виз российским туристам через турфирмы

С 1 сентября российские туристы больше не смогут оформить латвийскую визу через туроператоров. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии, решение о прекращении аккредитации российских турфирм связано с малой востребованностью такой посреднической схемы: таким образом оформляется не более 5% виз, выданных посольством.

«Это указывало на неэффективность формы сотрудничества и требовало изменений», — отметили в дипмиссии.

Там отметили, что в дальнейшем клиенты туристических компаний, желающие посетить Латвию, смогут оформить шенгенскую визу, подавая документы в визовых центрах компании PONY EXPRESS или непосредственно в консульском отделе посольства Латвии в РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
04 августа 2017
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
04 августа 2017
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе
04 августа 2017
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие три часа
04 августа 2017
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие три часа
Театральный спецкурс «Маска.Теория и практика» предлагают освоить юным псковичам
04 августа 2017
Театральный спецкурс «Маска.Теория и практика» предлагают освоить юным псковичам
В воскресенье в Псков приедут участники автопробега на отреставрированных «РАФах»
04 августа 2017
В воскресенье в Псков приедут участники автопробега на отреставрированных «РАФах»
Опочане победили во всероссийском конкурсе «Семья года — 2017»
04 августа 2017
Опочане победили во всероссийском конкурсе «Семья года — 2017»
В 40 псковских дворах в рамках ремонта обновлены инженерные сети
04 августа 2017
В 40 псковских дворах в рамках ремонта обновлены инженерные сети

Идет загрузка...