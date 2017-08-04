Латвия отменяет процедуру оформления виз российским туристам через турфирмы

18:18, 04 августа 2017, ПАИ

С 1 сентября российские туристы больше не смогут оформить латвийскую визу через туроператоров. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии, решение о прекращении аккредитации российских турфирм связано с малой востребованностью такой посреднической схемы: таким образом оформляется не более 5% виз, выданных посольством.

«Это указывало на неэффективность формы сотрудничества и требовало изменений», — отметили в дипмиссии.

Там отметили, что в дальнейшем клиенты туристических компаний, желающие посетить Латвию, смогут оформить шенгенскую визу, подавая документы в визовых центрах компании PONY EXPRESS или непосредственно в консульском отделе посольства Латвии в РФ.