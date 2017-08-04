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Спорт

В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские

В УМВД России по Псковской области состоялись соревнования по автомобильному многоборью. Они прошли на автодроме учебного центра «Псков», а также в Ваулиных горах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД.

В соревнованиях приняли участие 13 команд, которые представляли аппарат Управления и территориальные ОМВД России на районном уровне. Всего в соревнованиях участвовали 26 сотрудников.

По результатам состязаний первые три места заняли команды УГИБДД УМВД России по Псковской области, команда оперативных подразделений и сборная команда управления по работе с личным составом и центра профподготовки УМВД.

За достигнутые спортивные результаты победители будут поощрены переходящим кубком, дипломами и грамотами. Добавим, что для подготовки и участия в чемпионате МВД России по автомобильному многоборью, который пройдет в августе во Владимире, кандидатами в сборную команду УМВД будут включены победители, призеры и участники соревнований, показавших высокие результаты.

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