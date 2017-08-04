Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова

21:59, 04 августа 2017, ПАИ

В Пскове, по многочисленным обращениям граждан, овощной павильон на улице Комдива Кирсанова будет сохранен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Жители близлежащих домов Военного городка неоднократно обращались на личных приемах к главе Пскова Ивану Цецерскому, депутату по данному округу, с просьбой помочь оставить так нужный живущим в этом районе псковичам, особенно пожилым, овощной павильон. Его, в соответствии с требованиями собственника земли - Министерства обороны Российской Федерации, должны были демонтировать.

Изучив ситуацию, глава Пскова обратился в военное ведомство, в собственности которого и находится участок земли по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом 9. Вопрос о возвращении торговой точки решился положительно.

В настоящее время овощной павильон рабочими установлен на прежнее место. В ближайшие дни сюда завезут продукцию и откроют торговлю. «Местные жители поблагодарили главу Пскова за положительное разрешение вопроса», - отметили в пресс-службе.