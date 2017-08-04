Расширить парковочные места на Стахановской потребовали псковичи

20:58, 04 августа 2017, ПАИ

Городская комиссия по инвентаризации дворовых территорий и общественных пространств, созданная в рамках подготовки муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», осмотрела дворы на улице Стахановской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Местные жители, сотрудники Управления городского хозяйства, местной управляющей организации и общественники осмотрели три двора. На Стахановской, 9-11 жильцы решили увеличить количество парковочных мест, благоустроить детскую площадку и заявили о необходимости подрезки разросшихся деревьев и кустарников. Псковичи со Стахановской 12 и 15 сошлись во мнении, что необходим ремонт асфальтового покрытия придомовой территории, в связи с ее небольшой площадью значительного увеличения парковочных мест реализовать не возможно.

По каждому адресу был составлен инвентаризационный лист со всеми замечаниями. Кроме того, члены комиссии пояснили псковичам, какие документы и в какие сроки необходимо собрать для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-22 годы. Старшим по домам будут оказана помощь со стороны муниципалитета и управляющей организации в сборе документов.

Напомним, что инвентаризация дворов и общественных пространств сейчас происходит по всей территории Пскова.