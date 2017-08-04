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Общество

Зампрокурора Псковской области проведет личный прием граждан 11 августа

11 августа в прокуратуре Куньинского района заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прием граждан начнется в 16:00 и будет проходить по адресу: поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 41.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Куньинского района Станиславу Федорову-Семенову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

 

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