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В Тюмени задержали мужчину, который зарегистрировал в своей квартире 300 иностранцев

В Тюмени сотрудники полиции задержали мужчину, незаконно зарегистрировавшего в своей квартире более 300 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

В период с ноября 2016 года 30-летний мужчина фиктивно прописывал у себя иностранных граждан, при этом не намереваясь предоставлять им жилье. К лету 2017 года таких иностранцев накопилось уже больше 300.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Статьей предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

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