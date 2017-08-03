НАСА опубликовало вакансию защитника Земли

22:23, 04 августа 2017, ПАИ

Еще в июле на сайте космического агентства НАСА появилась вакансия специалиста по планетарной защите. Это не совсем то, о чем вы могли бы подумать: никто на Землю, по крайней мере пока, нападать не собирается. Основная обязанность защитника Земли — предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса.

9-летний американец Джек Дэвис решил откликнуться на предложение НАСА и отправил в организацию свое письмо. Среди обязательных требований космического агентства: ученая степень по математике или физике. Но Джек решил заполучить работу мечты другими своими качествами.