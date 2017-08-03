В РПЦ заявили, что «Зенит-арену» достроили только «с божьей помощью»

22:27, 04 августа 2017, ПАИ

Прибывший с визитом в Саранск митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что стадион футбольного клуба «Зенит», который будет принимать матчи ЧМ-2018, достроили лишь «с божьей помощью». Об этом пишет Afisha Daily.

«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается — уходят и так далее. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с божьей помощью это строительство все-таки завершили» - заявил митрополит Варсонофий.

Представитель РПЦ добавил, что сейчас «стадион не узнать». «По всему видно, что с помощью божией к чемпионату мира 2018 года он станет одним из лучших спортивных объектов страны» - подытожил митрополит.