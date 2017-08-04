Продукцию, зараженную АЧС, изымают со складов УФСИН России по Псковской области

21:19, 04 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 4 августа, лабораторные исследования Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» подтвердили наличие африканской чумы свиней в партии готовой мясной продукции - сосисках «Домашних» из мяса птицы, которые обнаружили в исправительном учреждении №4 в Середке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Также 4 августа 2017 года отобраны 3 пробы разной даты выработки продукции сосисок «Домашних» из мяса птицы с центральной базы снабжения Пскова и направлены для проведения исследований в ГБУ « Псковская ОВЛ» в рамках государственного мониторинга.

«По факту обнаружения вируса африканской чумы свиней в продукции сосиски «Домашние» руководством ведомства предпринят комплекс мер по изъятию зараженной продукции из оборота, произведено опечатывание всех складов УФСИН России по Псковской области до особого указания», - добавили в ведомстве.