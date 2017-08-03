Компания Lego отозвала 129 тысяч наборов с неправильным оттенком серого

22:36, 04 августа 2017, ПАИ

В корпоративном журнале компании Lego появилась заметка о случае, датированном 2015 годом. Тогда производитель конструктора отозвал 129 тысяч наборов из-за неправильного оттенка серого. На историю обратил внимание TJ.

Среди отозванных наборов оказались конструкторы серий Star Wars и Creator, а итоговая цена отзыва составила 1,6 млн долларов. Проблема заключалась в том, что бракованные наборы должны были включать серые детали темного оттенка, но вместо них там оказались светло-серые.

После внутреннего расследования выяснилось, что виной всему человеческий фактор: один из работников фабрики Billund Lego неправильно выбрал оттенок серого. При этом к сотруднику, который допустил ошибку, компания не приняла никаких санкций. Вместо этого она вложила около 64 тыс. долларов в проект по дополнительному освещению на фабриках.

Потеря чуть более полутора миллионов долларов едва ли стала сильным ударом по компании. Доходы Lego за 2016 год составили 5,2 млрд долларов.