0
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
21:56
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
21:38
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
09:44
Россияне стали чаще жениться
22:22
Российская молодежь стала реже ходить в кино
10:46
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
Еще новости
Страна и мир

Компания Lego отозвала 129 тысяч наборов с неправильным оттенком серого

В корпоративном журнале компании Lego появилась заметка о случае, датированном 2015 годом. Тогда производитель конструктора отозвал 129 тысяч наборов из-за неправильного оттенка серого. На историю обратил внимание TJ.

Среди отозванных наборов оказались конструкторы серий Star Wars и Creator, а итоговая цена отзыва составила 1,6 млн долларов. Проблема заключалась в том, что бракованные наборы должны были включать серые детали темного оттенка, но вместо них там оказались светло-серые.

После внутреннего расследования выяснилось, что виной всему человеческий фактор: один из работников фабрики Billund Lego неправильно выбрал оттенок серого. При этом к сотруднику, который допустил ошибку, компания не приняла никаких санкций. Вместо этого она вложила около 64 тыс. долларов в проект по дополнительному освещению на фабриках.

Потеря чуть более полутора миллионов долларов едва ли стала сильным ударом по компании. Доходы Lego за 2016 год составили 5,2 млрд долларов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 1
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Россияне стали чаще жениться
28 июля 2017
Россияне стали чаще жениться
Российская молодежь стала реже ходить в кино
26 июля 2017
Российская молодежь стала реже ходить в кино 1
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
26 июля 2017
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО) 3
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
25 июля 2017
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов

Идет загрузка...