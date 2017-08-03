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Минздрав: Смертность в России продолжает снижаться

Смертность населения России снижалась во всех возрастных группах в 2016 году и продолжает снижаться в 2017 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 

По данным ведомства, в 2016 году смертность от всех основных причин снизилась во всех возрастных группах. «Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году», - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также уточнили, что за 2016 год удалось увеличить на полгода продолжительность жизни. «За пять лет - на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет», - напомнили в ведомстве.

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