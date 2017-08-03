Мединский призвал художников к смелой дискуссии о современном искусстве

22:50, 04 августа 2017, ПАИ

Министр культуры России Владимир Мединский предложил расширить дискуссию о современном искусстве. С этим заявлением он обратился к художникам в калужском Инновационном культурном центре в пятницу, 4 августа, передает «Интерфакс».

«Мне кажется, что говоря о критериях качества, нужно не стесняться — не нам, не чиновникам, а вам — называть вещи своими именами. Если король голый, то говорите, мы, люди должны знать, а если это гениально — смело говорите», — призвал он.

Мединский добавил, что тактичность дезориентирует многих. «Я за то, чтобы дискуссия была откровенной, искренней и смелой», — подчеркнул глава Минкульта.

Министр пообещал, что по возвращении в Москву даст поручение «расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов Минкультуры в сфере современного искусства».

«Чем более разносторонним будет взгляд, тем лучше будет результат», — отметил глава ведомства.