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Мединский призвал художников к смелой дискуссии о современном искусстве

Министр культуры России Владимир Мединский предложил расширить дискуссию о современном искусстве. С этим заявлением он обратился к художникам в калужском Инновационном культурном центре в пятницу, 4 августа, передает «Интерфакс».

«Мне кажется, что говоря о критериях качества, нужно не стесняться — не нам, не чиновникам, а вам — называть вещи своими именами. Если король голый, то говорите, мы, люди должны знать, а если это гениально — смело говорите», — призвал он.

Мединский добавил, что тактичность дезориентирует многих. «Я за то, чтобы дискуссия была откровенной, искренней и смелой», — подчеркнул глава Минкульта.

Министр пообещал, что по возвращении в Москву даст поручение «расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов Минкультуры в сфере современного искусства».

«Чем более разносторонним будет взгляд, тем лучше будет результат», — отметил глава ведомства.

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