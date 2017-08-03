Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт иностранных языков
Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Институт иностранных языков в Москве. Также было приостановлено действие лицензии Московского социально-гуманитарного института и Института искусства реставрации. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отметим, что в данных образовательных учреждениях продолжат обучать студентов, однако им не гарантируют отсрочку от армии и диплом государственного образца.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор лишил государственной аккредитации МИТРО. А в 2016 году ведомство отобрало данный документ у десяти вузов.