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Латвия изменит процедуру оформления виз туристам из России

Посольство Латвии в Москве изменит процедуру оформления виз россиянам. Сообщение об этом появилось на сайте Ассоциации туроператоров РФ.

Уточняется, что с 1 сентября будет прекращена аккредитация российских туроператоров, сотрудники которых имеют право подавать документы на визы вместо самих путешественников. Таким образом, теперь желающим отдохнуть в Латвии придётся самим обращаться в посольство или в визовые центры компании Pony Express.

Как отметили представители ведомства, процедура оформления документов с помощью турфирм оказалась неэффективной, так как россияне получали лишь около пяти процентов от общего количества разрешений на въезд.

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