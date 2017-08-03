Латвия изменит процедуру оформления виз туристам из России

22:55, 04 августа 2017, ПАИ

Посольство Латвии в Москве изменит процедуру оформления виз россиянам. Сообщение об этом появилось на сайте Ассоциации туроператоров РФ.

Уточняется, что с 1 сентября будет прекращена аккредитация российских туроператоров, сотрудники которых имеют право подавать документы на визы вместо самих путешественников. Таким образом, теперь желающим отдохнуть в Латвии придётся самим обращаться в посольство или в визовые центры компании Pony Express.

Как отметили представители ведомства, процедура оформления документов с помощью турфирм оказалась неэффективной, так как россияне получали лишь около пяти процентов от общего количества разрешений на въезд.