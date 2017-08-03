Механизм защиты крови от инфекций изучили ученые

22:58, 04 августа 2017, ПАИ

Исследователи из Университета Бригама Янга выяснили, что при коагуляции крови активизируется работа иммунных клеток, активно защищающих организм хозяина от инфекций. Об этом пишет Life.

При коагуляции крови активно выделяются резолвин D1, резолвин D5, резонвин E1, липоксин B4 и марезин 1, которые активируют защитные механизмы человека и запускают процесс борьбы организма с бактериальными инфекциями.

Изучение механизмов врождённого иммунного ответа и процессов «активации» позволит значительно повысить качество любого, даже самого сложного лечения, включая борьбу с онкологическими заболеваниями.