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Страна и мир

Американцы стали в 28 раз чаще материться

Учёные из США обнаружили, что за последние полвека жители США стали намного чаще употреблять бранные слова там, где ранее это считалось неприемлемым. Даже в книгах их число выросло в 28 раз. По всей видимости, это связано с ростом индивидуализма в обществе. Соответствующая статья опубликована в SAGE Open.

Авторы работы приняли за список матерных лексических единиц известные семь слов, в которые входит примерно половина наиболее широко употребляемых матерных и просто очень грубых выражений на американском английском: cocksucker, cunt, fuck, motherfucker, piss, shit и tits. В 1960-х, до известных процессов изменения моральных стандартов в этой области, они считались такими же неприемлемыми для употребления, как и их аналоги в сегодняшнем русском языке. Исследователи использовали Google Books, чтобы узнать, как менялась частота употребления этих семи слов в книгах с начала 1950-х до 2005–2008 годов.

Выяснилось, что частота эта возросла в 28 раз, с четырёх до 678. Особенно важно то, что достигнуто это было в книгах — наиболее консервативном сегменте культуры. На телевидении и в устной речи в общественных местах рост употребимости оценить сложнее, но, вероятно, он был ещё выше. Следует отметить, что далеко не все книги, опубликованные в этот период, вошли в Google Books, что может негативно отражаться на количественной точности выводов.

Авторы предполагают, что вызвано это было растущим индивидуализмом среди молодёжи и её стремлением к свободе выражения своих мыслей. Насколько это именно так — понять довольно сложно. В таких странах, как Сингапур, например, индивидуализм не менее распространён, однако употребление матерных слов находится под жёстким контролем. Вероятным объяснением может быть изменение имеющихся в обществе штрафных санкций за употребление подобной лексики. В 50–60-х в США её употребление в общественном месте могло закончиться кратковременным тюремным заключением. Сейчас — если они не направлены против конкретной личности — за такой поступок не везде можно получить даже штраф. В Сингапуре ситуация пока обратная.

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