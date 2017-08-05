Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
Фестиваль исторической реконструкции «Железный град-2017» состоится Изборске 5-6 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационно-туристском центре региона.
«Ежегодно на протяжении более 10 лет в конце лета у стен Изборской крепости проходит фестиваль «Железный град». Реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Беларуси воссоздают быт, акцентируя внимание на этнографии и истории Руси, а также проводят показательные бои: конные и пешие турниры, состязания лучников, массовое сражение – бугурт», - подчеркнули в инфоценте.
Программа фестиваля:
5 августа, суббота
13.00 – 19.00 Средневековая ярмарка; детская площадка
14.00 – Торжественный проход и построение участников; представление клубов
14.20 – 15.30 Сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма, пеший турнир
15.30 – 16.00 Акустический концерт фолк-групп
16.00 – Историческая программа "XVII век в истории Изборска"
17.00 – Конные состязания
18.30 – Бугурт (полноконтактное массовое сражение)
19.30 – Концерт фолк-групп
6 августа, воскресенье
12.00 – 15.00 Средневековая ярмарка; историческая харчевня; детская площадка
13.00 – 14.30 Конный рыцарский турнир
14.30 – 15.00 Средневековая музыка