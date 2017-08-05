Великолукский боец MMA Руслан Шамилов сразится с американцем на турнире в Финляндии 5 августа

14:08, 05 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 5 августа, чемпион России среди студентов по смешанным боевым единоборствам великолучанин Руслан Шамилов в рамках контракта с M-1 Global примет участие в международном турнире M-1 Challenge 82 в Хельсинки (Финляндия). На турнире его соперником станет Мозес Мурриетта (США), сообщили Псковскому агентству информации в Федерации ММА Псковской области.

«В своем регионе он является безоговорочным лидером в среднем весе - Руслан Шамилов несколько раз подряд выигрывал чемпионат Псковской области и СЗФО, на чемпионате России, еще даже не достигнув 20 лет, бился с более зрелыми и опытными оппонентами и дважды - в 2014 и 2015 годах - стал бронзовым призером. На первенстве России завоевывал серебряную медаль, а также выиграл первый официальный чемпионат России среди студентов под эгидой Союза MMA России», - отметили в федерации.

Турнир начнётся в 18:30 на сайте http://video.m1global.tv.

Кроме того, в декабре 2015 года он бился в рейдже M-1 Challenge в рамках кубка Федерации Санкт-Петербурга и победил чемпиона Северной столицы. Позже он успешно выступил на турнире Road To M-1.